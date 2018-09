“Sardegna, l’Ats stabilizza i medici ma lascia a casa i precari del personale amministrativo”

“Scade domenica 30 settembre il termine per avviare le stabilizzazioni del personale precario impiegato nel sistema sanitario sardo. All’ATS Sardegna però hanno inspiegabilmente deciso di stabilizzare solo i precari del comparto sanitario e tecnico lasciando a casa il personale amministrativo.”: Ora è Marco Tedde Vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale a denunciarlo in un’interrogazione sottoposta con urgenza proprio oggi all’attenzione del Presidente della Regione Francesco Pigliaru – Non capiamo le ragioni di questa esclusione quando il protocollo d’intesa sottoscritto nell’ambito della Conferenza regioni e provincie autonome, recepito anche dalla Giunta Regionale sarda con deliberazione del febbraio scorso, prevede l’avvio dell’iter di stabilizzazione del personale precario di tutto il sistema sanitario sardo. Non ne comprendiamo le motivazioni – prosegue il consigliere regionale algherese – dato che anche nel comparto amministrativo l’ATS ha ampiamente fatto ricorso al precariato anche per svolgere funzioni ordinarie e per lunghi periodi di tempo. Il che sta a significare che anche per le funzioni amministrative esiste la necessità di stabilizzare il personale precario non disperdendo professionalità ed esperienza. Auspichiamo un intervento immediato del Presidente Pigliaru al quale ho chiesto con un’interrogazione le ragioni dell’assurda esclusione e una soluzione che ponga rimedio ad una decisione che se confermata lascerebbe a casa decine di persone che non lo meritano e di cui l’ATS ha bisogno.” – ha concluso l’ex Sindaco di Alghero.

Ultima modifica: 28 settembre 2018