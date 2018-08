Incontri ravvicinati con uno squalo elefante in Sardegna. E’ stato avvistato alcuni giorni fa nelle acque di Porto Ottiolu, comune di Budoni, un raro esemplare di oltre sei metri. L’animale anche noto come Cetorino, non è pericoloso ed inoffensivo per l’uomo, è stato immortalato in un bellissimo video da Renzo Balia. Lo si vede avvicinarsi alla barca spalancando le sue grandi fauci, ma niente paura: si nutre solo di plancton e alghe.

Uno splendido squalo elefante , avvistato pochi giorni fa da alcuni pescatori, nelle acque antistanti Tavolara 😍Video di Renzo Balia Posted by Sardinia Coast to Coast on Sunday, August 19, 2018

Ultima modifica: 27 agosto 2018