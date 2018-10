Sardegna, il maltempo si attenua: stop all’allerta rossa, scattano i codici arancione e giallo. La novità riguarda principalmente il bacino Flumendosa-Flumineddu dove, a partire dalle 14 di oggi sino a tutta la giornata di domani, si passa a MODERATA CRITICITÀ per rischio Idrogeologico (codice ARANCIO) e a ORDINARIA CRITICITÀ per rischio idraulico (codice GIALLO).Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso: – a partire dalle ore 14:00 del 04.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 05.10.2018 un AVVISO DI MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO DROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice ARANCIO) e un ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO (Codice GIALLO) sulla zona di allerta di: FLUMENDOSA – FLUMINEDDU – a partire dalle ore 00:00 del 05.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 05.10.2018 un AVVISO DI MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO DROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice ARANCIO) e un ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO (Codice GIALLO) sulla zona di allerta di: GALLURA – a partire dalle ore 14:00 del 04.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 05.10.2018 un AVVISO di ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice GIALLO) sulle zone di allerta di: CAMPIDANO E IGLESIENTE – a partire dalle ore 09:00 del 05.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 05.10.2018 un AVVISO di ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice GIALLO) sulle zone di allerta di: LOGUDORO, MONTEVECCHIO PISCHILAPPIU E TIRSO Sulla base dell’Avviso di Avverse Condizioni Meteorologiche prot. n. 35052/2018 del 04.10.2018 recante la dicitura “NELLA SECONDA PARTE DELLA GIORNATA ODIERNA (4/10/2018) PRECIPITAZIONI, ANCHE TEMPORALESCHE, INTERESSARANNO ANCORA LA PARTE ORIENTALE DELLA REGIONE CON CUMULATI LOCALMENTE MODERATI. DALLE PRIME ORE DI DOMANI (5/10/2018), UN NUOVO IMPULSO DI ARIA UMIDA DA SUD-EST, ACCOMPAGNATO ALL’APPROFONDIRSI DI UN NUOVO MINIMO DI PRESSIONE AL SUOLO, INTERESSERA’ TUTTA LA REGIONE, PORTANDO DELLA VENTILAZIONE LOCALMENTE FORTE DA

Ultima modifica: 4 ottobre 2018