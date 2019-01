Sardegna, il maestrale non lascia ma raddoppia: previste super raffiche e onde altissime lunedì. Ecco l’aggiornamento delle 18,40 dei bravissimi esperti di Capoterra Meteo: ” Il maestrale soffierà per tutta la prossima notte, e domani raddoppia, prevista tempesta con raffiche otre i 60 Km/h . Prestare attenzione negli spostamenti in auto sulla SS 195, possibili punte massime di raffiche anche a 90/100 Km/h. Sulla costa occidentale sono previste mareggiate con onde di 9 metri , mare e canale di Sardegna forza 10 “. In vigore anche l’allerta della Protezione Civile sino a domani. (foto BMeteo).

Ultima modifica: 13 gennaio 2019