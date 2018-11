Sardegna, il giallo della 67enne: ritrovata in casa una donna che era morta da mesi. Giallo sul decesso: interrogato il figlio di 43 anni, di professione operaio, che viveva con lei. Si tratta di una 67 enne, Maria Antonia Sanna: la vicenda è avvenuta a Olbia ma la donna è originaria di Monti. Le indagini sono in corso per chiarire le cause della morte e le eventuali responsabilità.

Ultima modifica: 18 novembre 2018