Sardegna, il caldo ha le ore contate: in arrivo un brusco peggioramento meteo. Ecco le previsioni aggiornate dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “I modelli matematici di previsione confermano a partire dalla prossima notte un peggioramento che potrebbe risultare anche di una certa consistenza perché stavolta i temporali non si dissiperanno a contatto con la terraferma ma potranno al contrario acquistare vigore.

Nella notte di mercoledì su giovedì le precipitazioni si affacceranno sulla Sardegna occidentale ma poi gradualmente si dovrebbero estendere tutta la nostra regione nell’arco della mattinata di domani e nella fase centrale ci aspettiamo episodi temporaleschi localmente violenti che potranno assumere anche carattere di locale nubifragio. Non escludiamo delle gradinate.

A differenza dei temporali registrati lunedì stavolta la fenomenologia sarà più organizzata perché è previsto il passaggio di un vortice di bassa pressione in quota ragion per cui sarà bene tenere a portata di mano gli ombrelli per gran parte delle prossime 24 ore. Va detto infine che c’è ancora qualche piccola incertezza sull’esatta traiettoria del vortice, quindi per avere un’idea più precisa dell’entità e della distribuzione delle precipitazioni dovremo attendere l’evolversi degli eventi. Ovviamente a causa di nubi e pioggia le temperature registreranno un generale abbassamento portandosi verso valori più consoni alla metà di settembre”.

