di Paolo Rapeanu

Maltempo in Sardegna, torrenti in piena nella zona di Muravera. Un crollo ha interessato la strada Provinciale a causa della piena massima raggiunta dal Rio Picocca. In azione gli operai della Pro Service: al momento la situazione è sotto controllo, ma c’è timore per le possibili nuove piogge in arrivo. Crollato un piccolo ponticello, allagati molti campi.

“Qui c’è fango dappertutto e gli operai stanno svolgendo davvero un grande lavoro per cercare di limitare al massimo i disagi, il traffico, visto il restringimento della carreggiata, va a rilento”, spiega il sindacalista Luca Locci, che ha inviato foto e video alla nostra redazione.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018