Sardegna, Fdi attacca i sindaci che sostengono Zedda: “Lui caccia chi non sostiene la sua linea politica”

Si scalda la campagna elettorale in Sardegna. A Seui Manuela Lai di Fdi attacca i sindaci che sostengono Zedda: “È stato pubblicato l’elenco dei sindaci che dichiarano il sostegno a uno dei 7 candidati alla presidenza della regione Sardegna ossia il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda- scrive la consigliera comunale di Fdi in una nota stampa- leggo nomi di primi cittadini che capeggiano liste civiche che hanno in amministrazione uomini e donne che rappresentano un elettorato variegato e non per forza in sintonia con l’ideologia politica del primo cittadino. Mi chiedo , ma i sindaci firmatari di questo documento , lo fanno a nome delle loro amministrazioni, o lo fanno come semplici cittadini forviati del titolo di sindaco?” Manuela Lai nella sua protesta aggiunge: “Non fu proprio il primo cittadino cagliaritano a cacciare dalla sua giunta chi aderì ad un progetto non in linea con la sua ideologia politica? Allora cosa dovrebbe accadere adesso, tralasciando anche i primi cittadini che hanno dichiarato di non aver mai dato il proprio sostegno?”.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019