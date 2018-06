Sardegna, fanno razzia di arselle in uno stagno: nei guai due 45enni a Orosei

Sono finiti nei guai due coetanei di 45 anni di Orosei, durante un controllo effettuato dai militari della Stazione Carabinieri di Orosei, sorpresi a raccogliere molluschi nello stagno in localitĂ Su Barone. Da qualche tempo infatti lo stagno era stato preso di mira da alcuni ladri, tanto da intensificare i controlli contro le razzie dei mitili. “L’azione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro- fanno sapere i militari – per il contrasto ai reati predatori, continuerĂ senza sosta.”

