Sardegna, esce fuori strada e piomba nel cortile di un’abitazione: illeso

Spettacolare incidente stradale nel centro abitato di Nuoro. Per cause in corso di accertamento, un’automobile condotta da un uomo originario del capoluogo, è uscita fuoristrada finendo in un cortile di un’ abitazione sottostante la carreggiata in via Su Pinu. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto ad estrarre l’uomo dall’abitacolo dell’auto e a consegnarlo ai sanitari del 118 . Fortunatamente, nonostante la spettacolare dinamica del sinistro, non ha riportato gravi conseguenze.