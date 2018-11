Sardegna, droga nei pressi della Scuole superiori: 24enne segnalato dai carabinieri

Operazione “Scuole Sicure”, i carabinieri di Carbonia hanno segnalato come assuntore di droga un 24enne di Iglesias.

Il giovane, residente a Bacu Abis, disoccupato e con precedenti, è stato fermato in via Dalmazia, nei pressi dell’Istituto Superiore, e trovato in possesso di 4 grammi di hashish, nascosti all’interno di uno zaino.

50 grammi di hashish, abbandonati molto probabilmente dagli studenti, sono stati trovati nel corso dello stesso servizio all’interno di un’area verde nel piazzale antistante la scuola.

Ultima modifica: 1 novembre 2018