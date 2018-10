Sardegna, corsa a tre per il dopo Pigliaru: Christian Solinas sfiderÃ  Massimo Zedda e Mario Puddu per la Regione

La clamorosa mossa di Salvini in Sardegna fa esplodere la campagna elettorale per le regionali: Christian Solinas del Psd’Az contro Mario Puddu del M5S e Massimo Zedda del centrosinistra, ecco i tre che si giocheranno la sfida per il dopo Pigliaru. Salvo nuove sorprese, saranno questi i tre candidati governatori. Per Zedda è ormai quasi solo una formalità, mentre il leader della Lega sembra puntare tutto sul sardista e ieri è arrivato anche il via libera di Berlusconi. Tre poli in corsa per viale Trento, con l’incognita della legge elettorale che potrebbe anche portare all’ingovernabilità. Chi potrà avere la maggioranza in consiglio regionale se i poli saranno tre e non due e senza il ballottaggio? Comunque la sfida sarà avvincente. Christian Solinas si gioca una sfida delicatissima: riportare i Quattro Mori al governo della Sardegna, catalizzando anche i voti degli indipendentisti oltre a quelli leghisti e di tutto il centrodestra. Massimo Zedda deve ancora sciogliere le riserve ma potrebbe farlo già oggi, sulla scia della mossa a sorpresa di Salvini. Il sindaco di Cagliari parte però con una marcia in meno: l’asse mediano che si squarcia proprio mentre parte la sua sfida per la conquista dell’Isola. Sulla carta anche grazie al reddito di cittadinanza però l’uomo da battere potrebbe essere proprio il grillino Mario Puddu: superare il M5S in Sardegna appare al momento un’impresa difficilissima, sia per il centrodestra che per il centrosinistra.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018