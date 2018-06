Sardegna, bimbo azzannato da un cane mentre passeggia con la nonna

E’ stato azzannato da un cane meticcio, mentre passeggiava tranquillamente per le vie di Osini, paese dell’alta Ogliastra, con la nonna. Protagonista della spiacevole vicenda, suo malgrado, un bambino, che è rimasto ferito al polpaccio. I Carabinieri della locale stazione, a conclusione di articolate attività di indagine, sono riusciti a risalire al proprietario dell’animale. Per il possessore del cane, è scattata la denuncia per non aver custodito secondo le prescrizioni sindacali in materia. E’ stata sanzionato con una multa di 220 euro anche perché l’animale era sprovvisto di microchip.

Ultima modifica: 16 giugno 2018