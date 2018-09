Sardegna, Anas: lavori sulle statali 131 e 129 bis

Da oggi e fino a gioved√¨ 6 settembre, sulla strada statale 129 bis ‚ÄėTrasversale Sarda‚Äô, per lavori su una linea ferroviaria in prossimit√† della strada, sar√† in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo all‚Äôaltezza del km 2,770, nel territorio di Macomer, in provincia di Nuoro.

Inoltre, per lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 131 ‚ÄėCarlo Felice‚Äô, √® in vigore il restringimento di carreggiata, con chiusura della corsia di marcia in direzione Cagliari tra il km 19,300 e il km 19,700, all‚Äôinterno del territorio comunale di Monastir, in provincia del Sud Sardegna. La conclusione degli interventi √® prevista il 17 settembre 2018.

Anas, societ√† del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale √® consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ‚ÄúVAI‚ÄĚ di Anas, disponibile gratuitamente in ‚ÄúApp store‚ÄĚ e in ‚ÄúPlay store‚ÄĚ. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” √® raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

Ultima modifica: 4 settembre 2018