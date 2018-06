“Sardegna amore mio” finalmente nel mirino di Facebook: censurati i post con insulti ai sardi

di Paolo Rapeanu

“Alcuni contenuti del gruppo non rispettano i nostri Standard della community. Abbiamo rimosso quei contenuti specifici…”. Inizia a dare i suoi frutti la battaglia di migliaia di sardi – documentata sin dalle primissime battute da noi di Cagliari Online – contro il gruppo Fb “Sardegna amore mio”, simile sempre più al peggior porto di mare del mondo, tra insulti e battute infelici ai sardi e contenuti oltre il limite del bollino rosso. I tantissimi nostri lettori che sono intervenuti segnalando foto e frasi oscene hanno ricevuto le prime e confortanti risposte da Facebook. Il social network ha oscurato per sempre una serie di post, ma non ha chiuso (ancora?) il gruppo.

All’interno della pagina “virtuale ma non troppo” le prese in giro – volendoci andare soft – vanno avanti senza sosta. “Sapete perché il mare sardo è bellissimo? Perché sta fuori dalla Sardegna”, questo uno dei post meno gravi, ma c’è spazio pure per “la Sardegna è una m****”, “per andare in vacanza in Sardegna serve farsi l’anti rabbica?” e tantissimi altri post di questo tenore. Scritti da utenti molto probabilmente “fake” – cioè che hanno creato un profilo che non rappresenta una persona reale ma una inventata -. La battaglia di civiltà va avanti, il gruppo ha oltre diecimila membri e da oltre un mese offende, con scritte e immagini da bollino rosso, un’intera Isola. Per segnalarlo basta cliccare qui