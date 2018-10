Sardegna, 100 mm di pioggia nel Sulcis ma il tempo nel Cagliaritano Ã¨ destinato a migliorare

Sardegna, 100 mm di pioggia nel Sulcis ma il tempo nel Cagliaritano è destinato a migliorare. Ecco le ultime previsioni meteo degli esperti di Meteo Sardegna: “Nelle ultime ore, soprattutto durante la nottata appena trascorsa, è transitata la parte fredda della depressione e abbiamo avuto precipitazioni diffuse localmente consistenti. Le più abbondanti hanno coinvolto il Sulcis-Iglesiente, con accumuli localmente superiori a 100 mm.

Il vortice depressionario sta affondando sul nord Africa, così facendo innescherà nuovamente correnti di Scirocco ma che stante gli ultimi aggiornamenti dovrebbero virare rapidamente da Levante. Per farla breve, non dovrebbero crearsi le condizioni estremamente sfavorevoli di una settimana fa, anche perché il vortice avrà un posizionamento meno penalizzante. Ciò non toglie che sui settori meridionali e orientali possano comunque verificarsi piogge diffuse a tratti persistenti e dobbiamo considerare che nelle aree alluvionate non c’è più posto per ulteriori apporti pluviometrici.

Mercoledì, peraltro, l’instabilità potrebbe risultare un po’ più diffusa con scrosci di pioggia – e qualche temporale – in propagazione verso la Sardegna interna. La situazione è destinata a migliorare progressivamente nell’ultima parte della settimana, soprattutto nel weekend”. Aggiornamenti costanti nel sito www.meteosardegna.it.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018