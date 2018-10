“Sant’Elia, ecco i furbetti che vengono a scaricare l’immondezza nel nostro quartiere”. Gli abitanti di Sant’Elia diventano “paparazzi” per Casteddu Online e denunciano una situazione allarmante: “Da quando c’√® il porta a porta, in tanti vengono qui a scaricare sacchetti di immondezza e anche altri tipi di rifiuti nei nostri cassonetti superstiti. Comune e Area non controllano?”. In attesa del porta a porta anche a Sant’Elia, i residenti denunciano questa situazione: “Il padrone di quest’auto mi ha detto chiaramente che veniva da un’altra zona e lavora in un’agenzia”, racconta una donna al nostro giornale.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018