Sant’Antioco, Ottavo Memorial Silvio Olla dal 3 al 4 ottobre

Il Comune di Sant’Antioco ricorda il Maresciallo dell’Esercito Silvio Olla, l’eroe antiochense caduto a soli 32 anni a Nassiriya, il 12 novembre del 2003. E lo fa, come di consueto, con il Memorial di calcio a undici “Silvio Olla”, giunto all’ottava edizione, organizzato dal Comune – Assessorato allo Sport, con la collaborazione della A.S.D. Isola di Sant’Antioco. L’evento vede la partecipazione delle rappresentative del 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada, del 5° Reggimento Genio Brigata di Macomer, del 151° Reggimento Fanteria Sassari di Cagliari, del 152° Reggimento Fanteria Sassari di Sassari e della Compagnia dei Carabinieri di Carbonia.

La manifestazione si svolgerà mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre nello stadio comunale di Sant’Antioco. Le competizioni sportive saranno precedute, alle 16.00 di mercoledì, da una cerimonia militare commemorativa presso il cimitero comunale, dinanzi al monumento dedicato a Silvio Olla. Alle 17.00 prenderanno il via le partite di calcio con il match inaugurale che vedrà la rappresentativa del 151° Reggimento Fanteria Sassari di Cagliari opposta a quella del 5° Reggimento Genio Brigata di Macomer. La serie di competizioni calcistiche si concluderà giovedì 4 ottobre alle 18.00 con la finalissima per il primo e secondo posto, cui seguiranno le premiazioni in programma alle 19.15.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018