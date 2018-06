Sant’Antioco, motore in avaria e barca alla deriva: soccorsa dai carabinieri

Stava andando alla deriva a largo delle acque del golfo di Palmas a Sant’Antioco, a causa di un’avaria al motore. Era in corso la manifestazione del campionato assoluti di pesca in apnea quando l’equipaggio nautico dell’arma, nel corso del servizio perlustrativo e di vigilanza delle acque interne, si è accorto di un natante con tre persone a bordo che a fatica, tentavano di far ripartire il motore dell’imbarcazione. Tuttavia, non riuscivano a rientrare a riva a causa del guasto meccanico e della corrente che li faceva allontanare dalla costa. I militari sono immediatamente intervenuti mettendo in sicurezza i passeggeri e trainando fino al porto di Sant’Antioco il battello.

Ultima modifica: 25 giugno 2018