Sant’Antioco, è online il nuovo sito istituzionale

È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco, rinnovato nella grafica, arricchito nei contenuti. Il nuovo portale nasce per porsi sempre di più al servizio del cittadino, con l’obiettivo di consolidarsi quale punto di riferimento principale nella comunicazione tra l’ente e la città. L’indirizzo è sempre lo stesso: www.comune.santantioco.ca.it, ma le modifiche sono sensibili. Ecco, dunque, una veste grafica nuova, con contenuti a portata di tutti e facilmente individuabili. Quello di cui possono beneficiare gli utenti del web è quindi un portale agile e scattante, ottimizzato con i moderni supporti quali smartphone e tablet e nel quale rintracciare tutta la modulistica necessaria per ogni tipologia di pratica.

La sua impostazione è lineare, suddivisa su quattro principali sezioni: “Aree tematiche”, “L’Amministrazione”, “Vivere Sant’Antioco” ed “Eventi”. All’interno di ogni singola sezione sono presenti sotto-aree facilmente visitabili, nelle quali trovare informazioni e documenti utili. Non mancano tutti i contatti telefonici ed e-mail del personale in forza al Comune di Sant’Antioco, e i rimandi ai siti internet di maggiore riferimento, come quello al Centro Commerciale Naturale Sulki o al Museo archeologico Ferruccio Barreca. Nella Home, per citare ancora due esempi, sono presenti il link per scaricare l’App “Sant’Antioco Eventi” e vivere appieno Sant’Antioco, e il numero per la segnalazione delle discariche abusive. E per chi non vuole perdere nemmeno una notizia, è confermato il servizio di Newsletter: il link per l’iscrizione è presente nella Home del rinnovato sito istituzionale.

Ultima modifica: 8 novembre 2018