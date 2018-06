Sanluri ha un nuovo Zio Paperone: con tre euro si porta a casa un milione

Tre euro per cambiare, forse per sempre, la propria vita. È successo a uno scommettitore che ha vinto nella ricevitoria del Largo Carlo Felice a Sanluri. Il fortunato è stato estratto ieri sera, con un’estrazione extra legata alla Festa della Repubblica del 2 giugno. “Felicissimi per questa vincita realizzata ieri notte in questa ricevitoria. Grazie a tutti”, dicono i titolari della ricevitoria. E, scontato dirlo, nel paese del Medio Campidano è subito partita la caccia al nuovo riccone.

Difficile però risalire alla sua identità, nella ricevitoria di Simone e Marianna sono tantissimi gli scommettitori, anche non residenti a Sanluri, che cercando di conquistarsi la benevolenza della “dea bendata”.

Ultima modifica: 5 giugno 2018