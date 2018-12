Sanluri, taglio del nastro per la nuova maxi pista di pattinaggio sul ghiaccio

Da domenica 23 dicembre sarà possibile pattinare sul ghiaccio a Sanluri. Verrà infatti inaugurato uno spazio di ghiaccio all’aperto per allietare le giornate di festa, fino all’epifania, di bambini e adulti che vorranno cimentarsi a pattinare. Una iniziativa offerta dal Comune, in collaborazione con la ProLoco, che ha permesso di allestire la struttura, che misura 20 metri per 15, in Piazza San Pietro. Sarà allestita anche una casetta in legno dove si potranno affittare i pattini.

“Siamo felici di questa nuova iniziativa del Comune – spiega il sindaco Alberto Urpi – Offriamo ai sanluresi e agli abitanti del circondario una nuova attrazione unica nella zona e tipica delle festività natalizie. La pista si somma alle ricche iniziative per il Natale che abbiamo programmato e patrocinato tra concerti, spettacoli e iniziative strettamente legate alla tradizione. Abbiamo poi dato particolare cura all’arredo urbano con l’allestimento in centro di un grande albero e di eleganti luminarie”. Non solo; tutti i giorni, a fianco della pista, altre attrazioni, giochi e altre attività di svago.

Ultima modifica: 20 dicembre 2018