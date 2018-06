Sanluri, il sindaco dopo l’incidente: “Buche nella strada? Si tratta di uno sterrato di campagna”

Sanluri, confronto aperto sulla strada dell’incidente dove sono morti Naika Satta e Aòberto Piseddu. Il sindaco del paese si difende sullo stato della strada, precisando: “Chi parla di strada piena di buche- dice il sindaco di Sanluri Alberto Urpi- capirà che l’incidente è avvenuto in piena campagna (e non nel centro abitato)..Si tratta di sterrato che mette in comunicazione gli apprezzamenti agricoli utilizzato quasi esclusivamente da trattori. L’amministrazione comunale di Sanluri sta investendo cifre importanti per il rifacimento di decine di strade sia nel centro cittadino che nella frazione, comprese diverse strade rurali. Chiediamo di evitare illazioni e ipotesi non verificate sulla dinamica dei fatti con il chiarimento del luogo in cui tragicamente hanno perso la vita i due giovani ragazzi. L’intera comunità sanlurese è devastata dalla morte dei due giovani e in apprensione per le condizioni del terzo ragazzo ricoverato”.

Ultima modifica: 27 giugno 2018