Sanluri, appello del sindaco: “Cerchiamo giardinieri e ingegneri. Ma nessuno si presenta”

Le sedi del Centro Servizi per il Lavoro sono prese d’assalto da decine di disoccupati e inoccupati tutti i giorni, compresa quella di Sanluri, che offre un buon servizio a tutti coloro che si rivolgono per una domanda o una consulenza. Eppure per le aziende che ricercano personale non va sempre tutto bene. In questo caso è il Comune di Sanluri che valuta varie figure per far partire il progetto “Lavoras”, ma tutt’oggi non è ancora riuscito a reperire il personale richiesto. “Per la serie tema è la disoccupazione o la capacità di essere occupabili?

Infatti Dal Centro per l’impiego – spiega il sindaco Alberto Urpi – ci dicono che non sono pervenute candidature per: – giardinieri – geometri/ingegnere/tecnico. – amministrativo uno solo!

Da qui un forte dubbio: Quel tipo di figure sono tutte occupate ? E uno spunto: c’è disoccupazione o poche persone con competenze?

Bo..se conoscete qualcuno con queste competenze disoccupato ditegli che le domande Lavoras sono prorogate sono al 30 Novembre”.

Una perplessità, quella del primo cittadino, che sta suscitando non poche reazioni. I contratti di “Lavoras” prevedono una assunzione part-time di ben otto mesi. Venti ore lavorative settimanali in tutto che permetterebbero una boccata d’ossigeno a chi cerca una occupazione.

Ultima modifica: 19 novembre 2018