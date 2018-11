Sanluri, procedono spediti i lavori per la messa in sicurezza di canali e strade

I lavori pubblici per la riqualificazione e la messa in sicurezza di Sanluri procedono a passo spedito. Dopo quelli già attuati in seguito ai violenti nubifragi avvenuti ad agosto, che hanno causato non pochi disagi ai residenti, allagamenti ed eventuali pericoli causati dagli alberi sono già stati risolti con interventi mirati. Tutti i canali che costeggiano il centro abitato e i più importanti di Sanluri Stato sono stati puliti; realizzati guard-rail, segnaletica e ringhiere dove c’è il corso d’acqua che, una volta pulito, ha una profondità di 2 metri rispetto al livello stradale.

Sono tagliati gli alberi che erano pericolanti e “infatti, nonostante il maltempo, non è caduto neanche uno” spiega Alberto Urpi, sindaco di Sanluri. Ora è il turno di viale Trieste, una delle arterie principali del paese. Sabato 17 novembre alle 17.30, al teatro comunale del Polo culturale, Parco S’Arei, verrà esposto il progetto di riqualificazione del viale che sarà presentato dagli amministratori comunali, dai tecnici del Comune e dai progettisti e consentirà ai cittadini di esporre le proprie considerazioni e proporre ulteriori idee da affiancare ai progetti che, a breve, verranno realizzati per rendere più fruibile e congeniale la viabilità in viale Trieste.