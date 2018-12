Sanluri, il famoso civraxiu avrà il suo marchio registrato

Ormai ci siamo. Il famoso civraxiu di Sanluri avrà il suo marchio registrato. L’atto conclusivo per riconoscere l’identità di questo prodotto tipico del centro campidanese verrà presentato alle 18,30 durante il consiglio comunale. Semola, lievito e sale sono i suoi ingredienti, sapientemente lavorati con cura da mani esperte, che garantiscono un sapore inconfondibile da gustare e accompagnare a ogni pietanza. “Un obiettivo che ci siamo posti da subito – spiega Alberto Urpi, sindaco di Sanluri – raccontando la tradizione, la nostra identità e centralità del Civraxu di Sanluri in ogni modo: realizzazione di un museo, pubblicità, coinvolgimento dei produttori, degli appassionati, creazione di un comitato, la richiesta di guidarci a Laore, la pubblicazione di un libro sul nostro pane, l’inserimento nella festa del borgo della festa del pane.

Con soddisfazione – dice Urpi – portiamo in Consiglio Comunale l’atto conclusivo di tutto questo percorso: la registrazione del Marchio.

E d’ora in poi, solo noi potremo chiamarlo Civraxu Di Sanluri.

Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e che con il loro impegno hanno realizzato con noi tutto ciò”.

Ultima modifica: 20 dicembre 2018