Sanluri, evade il fisco per 4 anni consecutivi: professionista nei guai

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un professionista del campo edile operante nel medio campidano.

Il contribuente è stato selezionato a seguito dell’esame dei dati presenti nel sistema informatico in uso al Corpo che hanno permesso di rilevare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto verificato benché risultassero dallo stesso effettuate alcune attività relative ad incarichi attribuitigli da Enti locali nonché vi fossero evidenze relative alla percezione di bonifici per lavori di ristrutturazione.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla ricostruzione del volume d’affari conseguito attraverso l’invio di questionari per richiesta dati ed informazioni ai clienti nonché l’effettuazione di accertamenti bancari..

Le operazioni di controllo hanno consentito di rilevare che il contribuente, qualificato “evasore totale” per gli anni 2013, 2015, 2016 e 2017 per non aver presentato le previste dichiarazioni, ha occultato compensi per complessivi 32.669 € con conseguente evasione di I.V.A. per 7.147 €.

