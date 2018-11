Sanluri, al via i lavori per il gas metano e la fibra ottica

Sono iniziati i lavori a Sanluri per la realizzazione di due importanti infrastrutture, quelle riguardanti il gas metano e i cavidotti per la fibra ottica. Un importante progetto che permetterà al paese di poter essere dotato di ulteriori migliorie. La spesa per la realizzazione dei lavori non sarà a carico delle casse pubbliche grazie a un project financig privato e a un contributo regionale. Gli allacci di entrambi saranno posizionati fuori da ogni casa e lotto, garantendo così, a lavori terminati, un risparmio sulla bolletta energetica del 50%.

I lavori dureranno un anno e mezzo e saranno divisi per zone. “Ci scusiamo per i disagi – spiega il sindaco Alberto Urpi – ma è un modo per ammodernare Sanluri, dotandola di sottoservizi presenti  giĂ in tutta Europa”.

Ultima modifica: 22 novembre 2018