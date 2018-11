Sanluri, accende la stufetta a gas ed esplode la bombola: tanto spavento ma nessun ferito

Stava accendendo una stufetta a gas, ma qualcosa è andato storto: la bombola ha preso fuoco ed è esplosa poco dopo. Brutto incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto intorno alle 17:50, in un’abitazione di via Edmondo De Amicis, a Sanluri. Tanto spavento per un uomo e sua moglie che però non sono rimasti feriti. Il proprietario della casa di 90 anni ha avuto la prontezza di portare la bombola all’esterno dell’edificio, procurandosi una lieve ustione alla mano. Sul posto è intervenuto il 118, i carabinieri e vigili del fuoco che hanno riscontrato alcuni danni alle pareti e agli infissi della stanza esterna dove è avvenuta la deflagrazione.

Ultima modifica: 20 novembre 2018