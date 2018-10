Sanità sarda, Tedde: “Arru ha fallito ma è da ammirare per la sua sfrontatezza”

“Arru ha fallito nella sanità, ma è da ammirare per la sua sfrontatezza”. Così il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde commenta le ultime dichiarazioni di Arru. La scorsa settimana l’ex sindaco di Alghero aveva proposto una interrogazione a Pigliaru relativa al fatto che nonostante sia scaduto il 30 sett. il termine per avviare le stabilizzazioni del personale precario impiegato nel sistema sanitario sardo, l’ATS Sardegna abbia colpevolmente deciso di stabilizzare solo i precari del comparto sanitario e tecnico lasciando a casa il personale amministrativo. Inspiegabilmente invece di Pigliaru ha risposto a mezzo stampa Arru, evitando di utilizzare le vie ufficiali, non replicando nel merito dell’interrogazione la cui fondatezza è certificata da atti amministrativi. Ma, come è uso fare, voltando la testa all’indietro e cercando di scaricare le sue responsabilità su amministrazioni precedenti. “Se nei confronti dell’assessore sia da parte della sua maggioranza che dell’opposizione vengono proposte mozioni di sfiducia e atti di censura –sottolinea Tedde- vi sono molti motivi che si compendiano in uno solo: Arru ha fallito nella gestione della sanità sarda, a partire dall’accorpamento delle aziende e l’istituzione dell’ATS, per proseguire con l’aumento del deficit, l’Areus che non funziona e con il Piano di riorganizzazione ospedaliera che è stato ammazzato in culla dal Ministero, al quale è stato inviato nonostante il dicastero non avesse titolo per esaminarlo posto che la Sardegna paga il proprio servizio sanitario. E a seguire il disastro nella gestione della patologia diabetica che coinvolge circa 100 mila ammalati e 300 mila familiari. Faccia cessare questi disastri Arru e restituisca la speranza alla sanità sarda con un atto di intelligente eutanasia politica: si dimetta! –chiude Tedde-.”

