SanitÃ , Pigliaru: “Difendiamo scelte su rete ospedaliera per salvare servizi indispensabili nei territori”

“Il Ministero ci chiede di chiudere i piccoli ospedali e di tagliare servizi. Noi non ci stiamo e difendiamo le scelte fatte lo scorso ottobre, nel rispetto dello stesso Dm 70, lavorando con il Consiglio regionale per garantire la permanenza dei servizi sanitari nei territori. Abbiamo salvato ospedali indispensabili utilizzando le prerogative previste dallo stesso Dm 70. Non ci interessano le polemiche su quando è arrivato il parere, chi governasse in quel momento, chi ha firmato la nota. Sono polemiche sterili da campagna elettorale. Quel che conta davvero è la battaglia che siamo pronti a portare avanti e chi starà con noi in difesa dei Sardi”. Lo dichiara il presidente della Regione, Francesco Pigliaru in risposta alla severa bocciatura da parte del Ministero della Salute della legge di riordino della Rete ospedaliera.

Ultima modifica: 13 settembre 2018