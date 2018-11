SanitÃ  in Sardegna, il clamoroso errore: una donna data per morta, ma Ã¨ ancora viva

“Sua madre è morta, vuole procedere all’espianto degli organi?”. Familiari addolorati, lacrime e sgomento. Si organizzano i funerali, le campane a morto nel paese sardo. Poi il contrordine: ci scusi, è grave ma è ancora in vita, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari. Incredibile ma vero: la nonnina di Uri, in provincia di Sassari, è in gravi condizioni ma è ancora viva. Un clamoroso errore della sanità sarda. Le scuse dei medici, il sospiro di sollievo dei familiari.

Ultima modifica: 14 novembre 2018