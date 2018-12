Sangue sulle strade sarde, auto contro Suv: muore una 35enne di Ossi

Sara Sechi, 35enne di Ossi. È lei la vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri notte all’entrata di Ossi. La donna, alla guida di una Fiat 500, per cause ancora da accertare si è scontrata con un fuoristrada. L’impatto non le ha, purtroppo, lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

La notizia della morte della 35enne ha già fatto il giro del piccolo paese del Logudoro, gettando un’intera comunità sotto choc. Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Ultima modifica: 3 dicembre 2018