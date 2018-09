di Paolo Rapeanu

Tragedia a Quartu, nello “stradone delle vacanze” di Capitana. Un motociclista, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere violentemente contro un’automobile. L’impatto, molto forte, non gli ha lasciato scampo. Il centauro è infatti andato a sbattere sull’asfalto: l’allarme è stato dato subito, e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma inutilmente.

Ultima modifica: 3 settembre 2018