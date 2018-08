La strada statale 127 “Settentrionale Sarda” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Mannazzu (km 5,200), nel comune di Olbia, a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. In seguito all’incidente (uno scontro tra due auto) un uomo di 68 anni è deceduto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Ultima modifica: 29 agosto 2018