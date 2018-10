“San Vito, ora: la via centrale del paese invasa da acqua e fango in un clima surreale. Non lasciateli soli”

“San Vito, ora: la via centrale del paese invasa da acqua e fango in un clima surreale”. Il nuovo appello disperato dell’Eco di Barbagia su Fb: “Le istituzioni intervengano non lasciando sola la popolazione in pericolo! Certe immagini ci lasciano senza parole e uniti con il cuore e la mente a chi soffre”. Il paese del Sarrabus è letteralmente stato spazzato dalla pioggia, situazione di grandissima emergenza anche a Castiadas. Intanto è stato chiuso il ponte tra Muravera e Villaputzu.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018