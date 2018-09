San Vero Milis, torna a grande richiesta la Sagra del Surf di Capo Mannu

Visto il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 persone per i due giorni di manifestazione, l’IS BENAS Surf Club insieme al neo-costituito Comitato della Sagra del Surf, e in collaborazione col Comune di San Vero Milis, ha scelto di celebrare anche per il 2018 la ‘cultura del mare’, dando vita alla seconda edizione della Sagra del Surf di Capo Mannu (6 e 7 ottobre, lungomare Mandriola-Putzu Idu).

Nata con l’obiettivo di valorizzare al massimo il connubio tra sport del Surfing e territorio circostante, la Sagra del Surf rappresenta anche l’evento inaugurale della più importante manifestazione agonistica nazionale dedicata al wave boarding, i FISW Surf Games – il Campionato Assoluto di Surf, che accoglierà nella marina di San Vero solo i migliori atleti delle varie specialità (shortboard, longboard, SUP Wave e bodyboard).

A partire dall’8 ottobre e fino all’11 novembre (‘waiting period’ per i FISW Surf Games), ogni mareggiata in arrivo potrà essere quella adatta allo svolgimento della gara più attesa dell’anno. “Capo Mannu rappresenta la capitale mediterranea del surf: quale luogo migliore per lo svolgimento del Campionato e per la festa inaugurale, la Sagra del Surf? – dichiara Alessandro Staffa, Presidente IS BENAS Surf Club – Abbiamo costruito, insieme alle tante realtà del territorio, una miriade di attività da proporre al pubblico, sempre con un occhio rivolto alla cultura del mare e al rispetto per l’ambiente”.

A questo proposito, è confermata anche quest’anno la partecipazione alla Sagra del Surf del Servizio Ambiente del Comune di Oristano che, insieme all’Associazione Nel Sinis – gestore del C.E.A.S. (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) di Oristano – con i ragazzi dello Spazio Giovani F. Busonera e il CNR- IAMC di Oristano organizzeranno la pulizia della spiaggia e riutilizzeranno le plastiche recuperate dal mare, anche per creare un’opera d’arte che sarà visibile durante la manifestazione. Saranno inoltre proposti interessanti laboratori volti a sensibilizzare i giovani (e non solo!) sul fenomeno della diffusione nei nostri mari della plastica e delle micro-plastiche e sull’inquinamento in generale. In particolare, sarà lanciato un contest a premi per la raccolta dei filtri di sigaretta abbandonati in spiaggia.

Il rispetto per il territorio in cui si vive e l’attenzione all’ambiente che ci circonda (che sia casa nostra o dove andiamo in vacanza) sono temi di primaria importanza per chi vive il mare intensamente e ne ha fatto la propria passione. O addirittura, per chi lo abita.

Come l’ospite speciale che arriverà dal mare per mostrarci la sua vita. Dal largo, apparirà una sirena (Stefania Pinna in collaborazione con Associazione Eco_Logica_Mente) che racconterà al pubblico della Sagra cosa sta accadendo ‘a casa sua’.

Sempre domenica, si celebra ancora una volta la cerimonia – Mo ‘Hana – dedicata al grande blu, come buon auspicio e benedizione da parte degli Dei del mare.

Da Mandriola a Putzu Idu, il lungomare sarà occupato dalle tantissime attività sportive e di intrattenimento che animeranno nel primo weekend di ottobre la marina di San Vero Milis.

Da Cagliari a Oristano, da Sassari a Badesi, passando dalla Marinedda e Castelsardo e non solo: tornano e si moltiplicano le scuole di surf della Sardegna (Is Benas Surf Club, South Surf School, Break Point School, Bulli Surf Club, Plata Beach Surf School, Bonga Surf School, SardiniAction Surf School, Nesos Surf School, Li Giunchi School, O’NO Surf School) che hanno abbracciato il progetto, scegliendo di portare le loro skills e mostrare al pubblico della Sagra la bellezza di questa disciplina.

Oltre al surf, sul lungomare saranno ospitate anche le scuole di kite e windsurf (Sea Sport&Life, Eolo Scuola di Windsurf, Stintino Windsurf Center, Kitendi, North Kite School Badesi, Kite Storm, Sardinia Wind Wave Club) che proporranno lezioni gratuite e prove di iniziazione.

Spazio anche alle gite in SUP (stand-up-paddle), lungo le falesie della marina di San Vero Milis.

Vento e mare protagonisti anche del programma della scuola di Vela MèT Club che, tra le varie attività, proporrà un ‘Battesimo a vela’ su derive e catamarani, per avvicinare a questo sport tutte le persone.

Inoltre, per chi volesse conoscere da vicino cosa implica un vero allenamento per il surf da onda, Sardinia Yoga Experience proporrà domenica mattina una lezione gratuita di yoga – previa iscrizione – propedeutica alla pratica del surfing.

Alla Sagra, sarà possibile conoscere ed eventualmente ‘tastare con mano’ molte altre discipline sportive, che condividono col surf passione, identità e amore per la natura.

Ad esempio, domenica si potrà partecipare alla prima edizione della gara podistica non competitiva Surf Spot Trail, organizzata da ASD Santerunners, che si snoderà lungo le coste della marina di San Vero Milis, tra promontori e arenili, raggiungendo i più importanti e conosciuti surf spot del Mediterraneo.

Per chi invece preferisse camminare o salire in sella alla propria bicicletta, l’ASD AironBike propone sia una ‘passeggiata ecologica’ aperta a tutti, che toccherà la costa, da Su Crastu a Is Arenas; sia una ciclo-escursione in mountain-bike alla scoperta della Penisola del Sinis, con la terza edizione di Sinis Bike Coast & Towers.

Sempre al Surf Village, sabato e domenica non mancheranno le prove gratuite e le esibizioni di skateboard, con la SP School of Skateboard, epattinaggio in linea con Sodri Club.

Sarà possibile partecipare anche a un mini contest di skate, promosso da Reeson con l’Hangar Center di Sassari, che darà anche prova delle abilità dei suoi istruttori proponendo showcase di ginnastica acrobatica e parkour, sia sabato che domenica.

Altra esibizione da non perdere, quella del team della palestra Cali Gym ASD che proporrà dei momenti spettacolari con le acrobazie di pole dancee calisthenics.

Un lungomare ricco e colorato, con una varietà di show davvero unici, tra cui anche quello di bike trial.

Il tutto, condito da musica live di ogni genere e degustazioni dei migliori prodotti enogastronomici della Sardegna insieme alle Pro Loco della zona.

SeART GALLERY e SHAPE GALLERY: QUANDO L’ARTE SI SPOSA COL MARE

Torna nel Surf Village anche la galleria d’arte sul e per il mare, dove gli artisti che si ispirano al mare nostrum hanno la possibilità di mostrare le loro opere.

Curato dal fotografo Andrea Bianchi, lo spazio della SeART Gallery si arricchirà di nuovi nomi. Illustratori, fotografi e recycled artist porteranno la loro esperienza artistica sul tema di quest’anno, dedicato all’eco-sostenibilità dei nostri mari.

Inoltre, presso la Shape Gallery, il pubblico potrà osservare il raffinato lavoro della costruzione delle tavole da surf: un viaggio attraverso l’artigianalità e la sapienza sartoriale di alcuni degli shapers più bravi in circolazione.

Durante la Sagra del Surf, ci sarà ancora una volta il supporto artistico dei DEEJAY Xmasters, il team di lavoro appassionato di action sports che si occuperà di concentrare sul lungomare le attività sportive, intrattenimento e tanta adrenalina, per contribuire alla miglior riuscita dell’evento.

La Sagra del Surf di Capo Mannu ringrazia: il Comune di San Vero Milis, Il Comune di Oristano, Regione Autonoma della Sardegna, Pro Loco San Vero Milis, DEEJAY Xmasters, Area marina protetta – Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre, FISW Surf Games, IS BENAS Surf Club, Comitato Sagra del Surf, Skills Communication.

Ultima modifica: 28 settembre 2018