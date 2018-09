San Sperate, tziu Giuliu spegne 105 candeline

Giulio Podda, meglio noto Tziu Giuliu, di San Sperate, spegne¬† oggi 105 candeline. L’ultracentenario, che negli anni scorsi √® stato anche testimonial all’expo di Milano, come “monumento” della longevit√† in Sardegna,¬† verr√† festeggiato questa sera dai suoi familiari¬† e concittadini per questo bellissimo traguardo. Indimenticabile,¬† il¬†nonnino ciclista che ogni mattina con la sua inseparabile Graziella percorre chilometri in giro per la citt√†.

Nato il 27 settembre del lontano 1913¬† a¬†San Sperate,¬† nella vita ha fatto di tutto: dal¬†ciabattino, il commerciante, all‚Äôagricoltore e ancora nel settore della frutta, verdura e anche fiori. “Sono come il napoletano”, aveva risposto a una nostra intervista “faccio di tutto‚ÄĚ .Tanti auguri Tziu Giuli, a centucinquanta!

Ultima modifica: 27 settembre 2018