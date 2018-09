Muravera, Tocco, Fi: “Senza medici e coi reparti al collasso: il San Marcellino perde pezzi”

L’ospedale a corto di medici, coi reparti ormai al collasso. Il presidio sanitario del San Marcellino a Muravera –il punto di riferimento per i pazienti del Sarrabus Gerrei, con una popolazione che nel periodo estivo cresce con l’arrivo dei turisti nelle coste del territorio – boccheggia. L’ultimo caso è legato alla chiusura del dipartimento di diabetologia. L’allarme è arrivato dal vicepresidente della commissione sanità in Consiglio regionale Edoardo Tocco (FI).

<<La mancanza di personale all’interno del reparto ha condotto alla sospensione del servizio. L’assenza di medici per la diabetologia è un vuoto da fronteggiare con l’inserimento di altri specialisti – spiega l’esponente degli azzurri – L’Azienda socio sanitaria di Cagliari già da qualche mese ha assicurato un intervento per dare all’ospedale San Marcellino il personale necessario per le diverse unità, ma ancora nulla è stato fatto>>. Il bilancio è impietoso: <<Perché la stagione estiva – conclude Tocco, che solleciterà un piano di rilancio all’interno del parlamentino – ha messo l’accento sui disservizi nel nosocomio. Il piano di riordino ospedaliero ha prodotto la riduzione delle attività nel presidio sanitario, con l’insufficienza del personale medico che si è riflettuta sul decremento dei servizi e sull’interruzione di alcuni reparti per le carenze dell’organico>>.

Ultima modifica: 10 settembre 2018