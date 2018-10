San Giovanni Suergiu piange Debora Sulas, addio a una giovane mamma di 32 anni

di Paolo Rapeanu

Un sorriso che si è spezzato troppo presto, quello di Debora Sulas. L’incidente, avvenuto sabato mattina scorso vicino Grosseto, purtroppo non le ha lasciato scampo. La sua automobile, una Fiat, era andata fuori strada: la 32enne era stata trasportata all’ospedale, ed è morta nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Siena, come riporta il quotidiano Il Tirreno. Grande il cordoglio sul web, la donna si era trasferita in Toscana già da tempo. Ma nel suo paese natale, San Giovanni Suergiu, in tanti hanno versato lacrime per la scomparsa della giovane mamma.

Ed è scattata una gara di solidarietà per raccogliere i fondi per aiutare i familiari: i genitori sono già partiti dalla Sardegna per raggiungere la Toscana. I funerali si svolgeranno mercoledì 10, alle ore 15.00, nella chiesa di San Martino di Battignano e giovedì 11,alle ore 16.30, presso la chiesa San Raffaele Arcangelo di Is Urigus.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018