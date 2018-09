Samatzai, cocaina e marijuana in casa: 46enne insospettabile in manette

Nella tarda mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Donato Pibiri,46 anni, incensurato, che nei giorni scorsi era stato notato in atteggiamenti sospetti. Fermato quindi per un controllo, proseguito nella sua abitazione, i militari hanno ritrovato 10 dosi di cocaina e 250 grammi di marijuana oltre ad un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalitĂ di rito l’uomo è ristretto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrĂ nella giornata di domani presso il Tribunale di Cagliari.

Ultima modifica: 21 settembre 2018