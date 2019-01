La via Trento a Samassi è stata chiusa al traffico a causa di un palo della luce pericolante. La disposizione è stata emessa dal comune che raccomanda di usare le vie alternative e di prestare la massima attenzione. La viabilità ordinaria verrà ripristinata non appena i tecnici dell’Enel metteranno in sicurezza il luogo.

Ultima modifica: 16 gennaio 2019