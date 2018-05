Salvini, video choc: “Migrante spenna piccioni al semaforo. A casa”

Un migrante che spenna un piccione al semaforo. Il video nella pagina facebook di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro degli Interni in pectore. “Ultime ore di lavoro per il governo, ce la stiamo mettendo tutta”, si legge nella pagina pubblica di Salvini, “intanto la cronaca ci riporta alla dura realtà, con un immigrato che spenna i piccioni in pieno giorno e in mezzo alla strada…A casa”.

L’uomo in questione è un 33enne del Togo che è stato denunciato a Firenze perché uccideva e decapitava i piccioni che catturava con briciole di pane e biscotti, prima di gettarli dentro le auto che passavano nelle vicinanze. È stato torvato in possesso di carcasse di volatili morti.

Ultima modifica: 31 maggio 2018