Salvini, una maxi pace fiscale per gli italiani: “A saldo e stralcio su tutti i debiti sino a 500 mila euro”. Oggi il vice premier della Lega ha chiarito che la sua proposta non riguarda soltanto interessi e sanzioni, ma sarà effettuata “anche sul capitale”. Quello che l’opposizione chiama un maxi condono, inaccettabile secondo il centrosinistra. “La pace fiscale che voglio portare fino in fondo – ha detto Salvini – è quella di milioni di italiani costretti a vivere da fantasmi che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e poi gli andata male e si portano dietro cartella che non pagheranno mai. Se uno non ha 40mila euro non ne ha nemmeno 35mila”.

Secondo Salvini dunque, la pace fiscale dovrà riguardare “milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, non quelli che non l’hanno fatta e hanno poi quattro Ferrari, e poi il negozio gli è andato male hanno dovuto aiutare il figlio che ha perso il lavoro, hanno subito la crisi o quello che volete e si portano dietro una cartella esattoriale che non riusciranno mai a pagare”.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018