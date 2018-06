Salvini sui migranti: “Tagliamo i fondi, vedremo se gli albergatori saranno ancora accoglienti”

Matteo Salvini sui migranti non lascia, anzi raddoppia: “Taglieremo al più presto i fondi per l’accoglienza ai migranti in Italia, e a proposito di ong vorrò vedere se tanti albergatori saranno ancora così accoglienti con molti soldi in meno”. Il ministro dell’Interno lo ha affermato durante l’informativa di oggi al Senato sul caso Aquarius, mentre resta altissima la tensione con la Francia. In attesa delle scuse di Macron, il ministro dell’Economia Tria ha annullato la sua presenza a Parigi nel vertice italo francese di venerdì prossimo e anche il premier Conte potrebbe fare altrettanto. Vertice che dunque, al momento, è fortemente a rischio.

Ultima modifica: 13 giugno 2018