Salvini ora vuole censire i Rom: “Sì alle espulsioni, ma quelli italiani dovremo tenerceli”

Matteo Salvini annuncia un censimento sui Rom in Italia e nuove possibili espulsioni: “Faremo una ricognizione, gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra Stati. Ma i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa”, questa la dichiarazione di oggi del ministro degli Interni. Nei prossimi giorni inoltre Salvini incontrerà il Papa. E su questa visita ha dichiarato: “Lui parla alle anime, parla del bene supremo di tutti. Noi che siamo più piccoli ai rifugiati garantiamo i diritti, ma a coloro che non scappano dalla guerra diciamo che non c’è posto”.

Ultima modifica: 18 giugno 2018