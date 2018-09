L’annuncio del ministro degli Interni Matteo Salvini su facebook: masturbarsi in pubblico sarà un reato. “Grazie al Pd, dal 2015 chi si masturba in pubblico non ha conseguenze penali ma solo una multa. Roba da matti”, commenta, “un altro “regalo” della sinistra agli italiani a cui cercheremo di rimediare. Scriverò subito in questo senso al ministro della Giustizia: giù le mani dalle donne e dai bambini”

Ultima modifica: 18 settembre 2018