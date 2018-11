Salvini, ma anche Oppi e Cappellacci acclamano Christian Solinas candidato governatore

Il leader della Lega Matteo Salvini, ma anche l’inossidabile Giorgio Oppi e Cappellacci acclamano Christian Solinas, candidato governatore del centrodestra. Perch√® adesso √® praticamente ufficiale: a meno di 24 ore dalle assicurazioni di Salvini (“Il candidato non lo decido io ma i sardi”, i sardi del centrodestra hanno deciso con una velocit√† disarmante: subito il leader del Psd’Az alla guida della coalizione per la corsa a Villa Devoto. Paradossalmente negli stessi minuti in cui Massimo Zedda annunciava la sua discesa in campo nel centrosinistra. Ora manca il candidato governatore del M5S: sar√† scelto dalle regionarie nella piattaforma online la prossima settimana.

Ultima modifica: 24 novembre 2018