Salvini in arrivo a Cagliari, sale la tensione: manifesti in città contro il ministro degli Interni

“Salvini bairindi”. E poi “Contrastiamo il razzismo. Respingiamo Salvini”. E ancora foto con il ministro dell’Interno nel mirino “Sputare è il primo passo”, altri in cui viene strangolato (“Contro i razzisti fino all’ultimo respiro”) e ancora il leader della Lega ritratto a testa in giù, rievocando l’esposizione del cadavere di Benito Mussolini a piazzale Loreto. Via Alghero, piazza Garibaldi e via Garibaldi sono state tappezzate di volantini, non firmati, contrari alla visita di Salvini che sarà venerdì a Cagliari al congresso del Psd’Az. Dovrà indicare il candidato del centrodestra alle prossime regionali. Ma in città intanto sale la tensione.

Ultima modifica: 20 novembre 2018