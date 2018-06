“Verso questi idioti provo solo molta pena. Io vado avanti. Se voi ci siete, io ci sono”. Commenta così Matteo Salvini, vice premier e ministro dell’Interno, l’opera dello street artist Beast che in via Palermo a Milano ha realizzato un fotomontaggio che vede il leader della Lega ritratto nelle sembianze del Fuhrer. L’opera è stata subito rimossa dalle forze dell’ordine, ma l’artista ha fatto in tempo a immortalarla e a diffonderla sui social network.

Ultima modifica: 26 giugno 2018